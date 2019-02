Michelle Hunziker e la finta telefonata a Bisio: il video di quello che non si è visto in tv

Michelle Hunziker è tornata sul palco dell’Ariston che l’anno scorso l’ha vista splendida protagonista nelle cinque serate del Festival di Sanremo.

Nella seconda serata la showgirl svizzera si è prestata a una esilarante gag con Claudio Bisio, co-conduttore della kermesse con cui si è ritrovata a dividere la scena a distanza di 19 anni da ‘Zelig’, programma che condussero insieme dal 2000 al 2003 .

Il loro balletto sulle note della canzone degli Elio e le storie tese ‘La lega dell’amore’ che tanto ha fatto divertire il pubblico è stato introdotto da una finta telefonata di Michelle che avvisava di un forfait all’ultimo momento a causa di una febbre improvvisa.

La telefonata di Michelle Hunziker dietro le quinte dell’Ariston

Michelle Hunziker ha voluto condividere con i fan il ricordo di quel momento con un video inedito pubblicato su Instagram.

“Vi ricordate la telefonata con Bisio ieri sera al Festival di Sanremo? Vi faccio vedere da dove “fingevo” di telefonare poco prima di calcare quel palco magico!” ha scritto la showgirl in calce al video che la mostra dietro le quinte dell’Ariston mentre parlava con Claudio.

“Sto anche montando un bellissimo backstage di prove di questi giorni....perché è troppo bello vedere tutto ciò che ci è accaduto prima di arrivare ad esibirci”, ha promesso ai follower che le hanno rivolto i loro complimenti per la sua esilarante perfomance.

Michelle Hunziker, il grazie a Bisio, Baglioni e Raffaele

“È tardi... l’adrenalina pian piano scende... sei sdraiata nel letto dell’albergo e ripercorri ogni istante vissuto in compagnia di amici e di professionisti con i quali non solo hai un vissuto tante esperienze, ma con i quali c’è un obbiettivo comune”, si legge nel post con cui Michelle Hunziker voluto ringraziare tutti per l’invito al Festival.

“Colgo l’occasione per dire a Claudio Bisio che è stato bellissimo tornare ad andare in sala prove, a ballare, a cantare e a divertirmi con lui come facevamo qualche anno fa e che gli voglio un bene infinito (ma lui lo sa)”, si legge ancora nel messaggio di gratitudine rivolto a Rocco Tanica ed Elio e le storie tese, a Claudio Baglioni, a Virgina Raffaele e a tutti coloro che hanno condiviso con lei questa esperienza.