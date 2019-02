Michelle Hunziker fan di Eros Ramazzotti: “Lui è il numero uno”

Sono lontani anni luce i tempi in cui di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si parlava in riferimento alla distanza successiva alla fine del loro matrimonio.

Oggi la showgirl e il cantante hanno una nuova e serena vita sentimentale: la prima accanto a Tomaso Trussardi, padre delle due figlie Sole e Celeste, a cui è legata dal 2011; il secondo con Marica Pellegrinelli, sposata nel 2014 e madre dei piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Ad unire per sempre Eros e Michelle c’è lei, la primogenita di entrambi Aurora, che da figlia unica, si è ritrovata a ricoprire il ruolo di sorella maggiore di ben quattro fratelli in pochi anni.

C’è lei, sì, ma poi c’è anche la stima e l’affetto che uniscono due persone che si sono amate per anni, come dimostra il commento che Michelle Hunziker ha rilasciato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Michelle Hunziker: “Eros sul palco dell’Ariston? Magnifico”

Dopo averlo condotto l’anno scorso, Michelle Hunziker è tornata ospite del Festival di Sanremo nell’edizione appena conclusa. Come lei, anche il suo ex marito ha calcato quel palco…. Vedere Eros sul palco dell’Ariston che effetto le ha fatto? “Magnifico, lui è il numero uno”, il commento della showgirl che d’altronde, come raccontò lei stessa nell'Intervista di Maurizio Costanzo, non ha mai nascosto di essere sempre stata una fan sfegatata di Eros già prima di conoscerlo.

“Quando ci siamo conosciuti lui era un grande cantautore e io una ragazzina appena arrivata in Italia dalla Svizzera piena di aspettative. Non pensavo proprio che sarebbe andata avanti”, ricordò allora: “Mi dicevo ‘con tante ragazze che gli vanno dietro proprio me dovrebbe guardare?’…”.

Fu quello l’inizio di una storia d’amore che ha fatto sognare per anni i fan, oggi felici di saperli così sereni.