Michelle Hunziker incinta? La conduttrice replica senza filtri a Jonathan Kashanian

Le voci di una presunta gravidanza si erano cominciate a diffondere ieri pomeriggio, quando Jonathan Kashanian aveva parlato una nuova cicogna in arrivo in casa Hunziker-Trussardi. Ma adesso ci pensa proprio Michelle a smentire quanto spifferato dall'opinionista di Detto Fatto. "Non c’è niente da nascondere - replica durante la puntata di Striscia la notizia - Non ricominciamo che già dicevano, penso da Bianca Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto".

Con ironia e imboccata da Gerry Scotti, Michelle smentisce dunque di aspettare un bebè, dando buca per l’ennesima volta al gossip che a cadenza ciclica la vuole in dolce attesa. Pettegolezzi che - va detto - circolano con cognizione di causa. Lei stessa, in una recente intervista, ha dichiarato che al momento non prende precauzioni per evitare l’arrivo di un bebè: "Lascio fare alla natura", ha sentenziato.

Kashanian, dal canto suo, aveva riportato una voce di corridoio che "circola in ambienti importanti". Ma che evidentemente si è rivelata essere solamente tale.

Del resto non è un mistero il desiderio di Michelle di allargare la famiglia. La showgirl svizzzera è già mamma di tre figlie: Aurora, venuta alla luce il 5 dicembre del 1996 grazie alla relazione col cantante Eros Ramazzotti, poi sono arrivate Sole e Celeste Trussardi, nate rispettivamente il 10 ottobre 2013 e l’8 marzo 2015 dalla relazione con il marito Tomaso Trussardi.