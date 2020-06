"Michelle Hunziker incinta del quarto figlio, sforna come il pane"

Michelle Hunziker di nuovo incinta? E' l'indiscrezione lanciata da Jonathan Kashanian in occasione dell'ultima puntata di Detto Fatto. L'opinionista ed esperto di moda parla di voci che circolano dietro le quinte del mondo dello spettacolo e che, precisa, non sono mai state smentite. Un pettegolezzo che ha da subito attirato l'attenzione della conduttrice Bianca Guaccero, che ha invitato la showgirl svizzera - da tempo desiderosa del quarto figlio - a confermare o smentire.

“Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! - ha dichiarato Kardashian nella trasmissione di Rai Due - Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane". "Io non faccio mai queste cose in tv - ha aggiunto - perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po' importanti, dove si sanno le cose un po' prima, ho ricevuto una notizia dell'ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito".

Michelle Hunziker incinta? Il desiderio mai celato di allargare la famiglia

Lo scorso settembre Michelle Hunziker aveva smentito la notizia della gravidanza ironizzandoci su ed etichettandola come ‘fake news’. Ma allo stesso tempo non ha mai fatto mistero del suo desiderio di allargare la sua (già ampia) famiglia. Michelle è già mamma di Aurora Sophie, nata il 5 dicembre 1996 dalla relazione con Eros Ramazzotti, e di Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2013 e 2015 grazie all'amore per il marito Tomaso Trussardi, sposato nel 2014 nel palazzo della regione di Bergamo. Da anni ormai spiegava di "lavori in corso" per l'arrivo di un nuovo bebè che tardava ad arrivare. E pare che il momento sia arrivato.