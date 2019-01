Enzo Iacchetti e l'amore con Maddy Corvaglia: "Ero diventato suo padre"

Ventinove anni di differenza non sono pochi, anche se tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia si sono sentiti - stando ai racconti del conduttore - solo alla fine della loro lunga relazione nata ai tempi di Striscia la Notizia, quando l'ex velina bionda deliziava il pubblico con i famosi stacchetti del tg satirico accanto a Elisabetta Canalis.

Un "amore folle" spiega Iacchetti al Corriere della Sera: "Poi dopo alcuni anni mi accorsi che la sgridavo per cose stupide - continua - Ero diventato suo padre". Lui 50 anni, lei 21: "All'inizio il rapporto andava bene, ma poi lei mi chiedeva: 'Andiamo in discoteca?', io le rispondevo: 'Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola'. Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo. 'Perché non rientra?', mi chiedevo sveglio a letto. Erano le sei e lei rincasava felice, aveva appena mangiato la brioche".

"Dopo di lei altre aspiranti veline hanno tentato di corteggiarmi - rivela - forse anche per fare carriera, ma ho sempre rifiutato". Oggi Enzo Iacchetti è single, alla ricerca di un amore più maturo e intellettuale: "Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto dell'anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l'amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto".