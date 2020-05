Andrea Iannone rompe il silenzio su Belen e Giulia De Lellis: "Non ho rimpianti"

Il clamore mediatico non piace ad Andrea Iannone, anche se le due ultime storie d'amore lo hanno costretto a stare sotto i riflettori. Prima Belen Rodriguez, poi Giuia De Lellis, per il campione di Moto Gp era impossibile fuggire dalla cronaca rosa, ma sulla fine di entrambe le relazioni non si è saputo molto. Bravo lui a proteggersi dal gossip, ma anche le sue ex compagne a mantenere una certa riservatezza.

Oggi, a distanza di qualche mese dalla rottura con l'influencer - tornata con Andrea Damante - Iannone è sereno: "Io ho il cuore puro - spiega in un'intervista al settimanale Oggi - Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Sono fedele a me stesso, non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quello che è accaduto. Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti (qui, forse, si riferisce alla vicenda doping, ndr). Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così".

Nessun rancore nei confronti del passato e idee chiare su quello che vuole. Ora, però, è il momento della calma, per lui come per tutti, in attesa di uscire da questa emergenza che sta cambiando le nostre vite. Iannone è in Svizzera, nella sua villa in montagna, vicino Lugano, ed è tranquillo: "L'affronto con serenità, non soffro la solitudine, il telefono aiuta. Rispetto le regole e aspetto che arrivino le cure".