Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sarebbero lasciati (di nuovo) in quarantena

Sono ormai due anni che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri va avanti un 'tira e molla' negli studi di 'Uomini e Donne'. Anni in cui la coppia si è presa, lasciata e ha persino deciso di mettere alla prova la solidità del sentimento a 'Temptation Island Vip'. E oggi, dopo la proposta di matrimonio arriva a dicembre, l'amore traballa ancora. La Dama e il Cavaliere del Trovo Over hanno infatti cominciato insieme al quaratena ma oggi sarebbero arrivati di nuovo alla rottura. Gli indizi arrivano dai profili Instagram di entrambi, che fino a qualche settimana fa pullulavano di scatti "a due" e di dediche d'amore mentre oggi, invece, sono caratterizzati da uno strano silenzio.

Ida e Riccardo si sono lasciati? Gli indizi

Non c'è più traccia delle dedica d'amore e delle foto l'uno abbracciata all'altro. Neanche su Tik Tok, social network che Ida ha attivato di recente per vincere la noia da isolamento domestico. Per la precisione, l’ultimo post pubblicato da Ida su Instagram assieme al suo (?) Riccardo risale al 14 marzo mentre l'ultima storia su Ig a una settimana dopo. Tutto tace anche sui profili di Guarnieri, che però è meno solito raccontare il suo privato via social.

Che cosa ne è stato dell'amore? Chissà. E' tempo di crisi oppure tutto è startegicamente studiato in vista del ritorno a Uomini e Donne? E' probabile infatti che, per non anticipare quanto avverrà in trasmissione non appena sarà possibile ricominciare le riprese, i due abbiano deciso di non "spoilerare" l'andamento del loro rapporto via social. Magari anche in accordo con la produzione. Del resto proprio negli studi televisivi di Canale 5 è arrivata la proposta di nozze, lo scorso dicembre. E si ipotizza che sempre di fronte a milioni di spettatori può arrivare la rottura (l'ennesima).