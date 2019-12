Ida Platano: "Al matrimonio con Riccardo vorrò Gemma al mio fianco"

Ida Platano non ha più dubbi: sposerà Riccardo Guarnieri e quel giorno sarà indimenticabile. Al suo fianco, ovviamente, non potrà mancare l'amica Gemma Galgani, come fa sapere in un'intervista a Uomini e Donne Magazine: "Ha vissuto con me ogni attimo di questa storia nel bene e nel male e la voglio al mio fianco anche quando sposerò Riccardo".

I preparativi ancora non sono entrati nel vivo, ma sull'abito ha le idee chiare: "Mi sono già sposata in bianco, forse cambierò colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica".

Al settimo cielo Riccardo, sempre più convinto di volerla accanto per tutta la vita come sua moglie: "L'idea è nata perché avevo bisogno di dimostrarle i miei sentimenti con un gesto forte - ha spiegato l'ormai ex cavaliere -. Dopo due anni di conoscenza sarebbe stato inutile chiederle di ricominciare. So l'amore che provo per lei, so quello che voglio e voglio lei. La decisione di sposare Ida l'ho presa con consapevolezza, io sono convinto che lei è la donna della mia vita e non ho mai pensato, anche durante questa settimana di attesa, di aver fatto un gesto esagerato o eccessivo". Ora non resta che vederli felici all'altare.