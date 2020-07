Uomini e Donne, Ida rompe il silenzio: "La crisi in lockdown, Riccardo non vuole più vedermi"

Questa storia non s'ha da fare. Ida e Riccardo, tra le coppie più amate di Uomini e Donne, sono in crisi per l'ennesima volta. La confessione della Dama arriva in piena estate, dopo che nelle scorse settimane i fan si erano accorti della distanza "social" tra i due. "Io gli ho dato tutto e anche stavolta mi ritrovo con le mani vuote, non sto dicendo che lui è sbagliato ma che forse parliamo una lingua diversa", dice a Uomini e Donne magazine, spiegando come i problemi siano cominciati in tempi di quarantena.

Ida e Riccardo, la crisi alla fine del lockdown

Ida e Riccardo sono, dunque, una delle tante coppie che ha risentito del lockdown. Lui, residente a Taranto, è stato a casa di lei da marzo a maggio. Il tira e molla, ormai, va avanti da un anno e mezzo. "Togliere l'anello di Riccardo è stato un gesto istintivo che ho fatto dopo l'ennesima discussione al telefono", racconta oggi. "I primi 20 giorni di convivenza sono andati abbastanza bene, poi sono ricominciati a riaffiorare i primi problemi. Ad oggi io e Riccardo non ci siamo detti ufficialmente basta, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che forse lui non è in grado di darmi ciò di cui ho bisogno".

In sostanza, anche questa volta, la dama vuole sicurezze che lui non sembra pronto a dargli. Emblema di tutto ciò è un aneddoto: "Pensi che Riccardo non ha neanche messo vestiti nell'armadio nonostante gli avessi fatto spazio". E ancora: "Io aspettavo da tempo di vivermelo in questo modo e speravo che per lui fosse tutto piu sentito".

Ida e Riccardo non si sono più visti

Dopo il lockdown, i due non si sono più visti né sentiti. A scoraggiare un incontro è lui. "Dopo che è partito ci siamo sentiti in maniera sporadica, io ero pronta a scendere da lui ma lui non ha voluto dicendo che non see la sentiva di discutere. Non ci siamo più rivisti. Forse per me stessa è giusto lasciarla andare. Credo che la storia con Riccardo sia arrivata al capolinea".