Uomini e Donne, Riccardo si presenta sotto casa di Ida: "Era sconvolto"

Nessun ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo di 'Uomini e Donne'. A confermarlo è la stessa Dama, al termine di una stagione televisiva complicata per la coppia nata negli studi di Canale 5, rivela che non c'è stata alcuna possibilità di riavvicinarsi al Cavaliere, nonostante i tentativi di lui arrivati a maggio.

Ida e Riccardo non sono tornati insieme

Come i telespettatori della trasmissione ricorderanno, infatti, a maggio Riccardo ha richiamato in trasmissione Ida dopo otto mesi di lontananza (e tante turbolenze nella loro storia d'amore). La Dama, dal canto suo, si è subito mostrata scettica rispetto ai reali sentimenti dell'ex compagno, da sempre molto altalenante, ed infatti i due non sono tornati insieme. "La cosa che in parte mi rincuora è la consapevolezza di avercela messa davvero tutta per recuperarla, anche se poi non ci sono riuscita", dichiara oggi Ida, "Sono estremamente delusa da una storia a cui ho creduto“.

I due si sono rincontrati dopo la fine della trasmissione. Tra loro non c'è alcun rancore, solo la consapevolezza di non poter proseguire insieme. "L’ho rivisto il 16 giugno scorso e assicuro che, se tempo fa me lo sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia era sconvolto. Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi. Secondo me non c’era più bisogno di sentirci, visto che il suo silenzio in trasmissione aveva detto pure troppo. Ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto ‘ti voglio bene’, e lui l’ha detto a me ed è finita così“.

Ida, dunque, tornerà a sedere nel parterre di Uomini e Donne? “Da qua a settembre possono accadere tante cose, potrei conoscere un uomo. Se questo non accadrà e mi sentirò pronta, tornerei senza problemi".