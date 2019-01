Incidente sul ghiaccio per Ignazio Moser: la foto su Instagram

Vacanza in montagna con un esito non piacevole per Ignazio Moser, vittima di un piccolo infortunio che gli è costato una mano fasciata e il dito mignolo della mano destra immobilizzato.

L’ex ciclista ha salutato l’anno nuovo dalle montagne di Madonna di Campiglio insieme alla compagna Cecilia Rodriguez e ad alcuni amici. Le foto del soggiorno puntualmente postate su Instagram hanno ritratto l’ex ciclista sugli scii, pronto a sfidare il freddo a torso nudo e a destreggiarsi alla grande sulle piste innevate.

Ma se con gli scii sembra cavarsela bene, per il pattinaggio Moser sembra avere ancora qualcosa da imparare…

(La foto tratta dalle storie Instagram di Ifnazio Moser)

Ignazio Moser, incidente sul ghiaccio: “Il pattinaggio non è il mio forte”

L’immagine della sua mano fasciata con il dito mignolo immobilizzato ha mostrato il risultato dei suoi tentativi di destreggiarsi su una pista di pattinaggio.

E infatti, “Il pattinaggio non è il mio forte”, ha scritto in calce alla foto del risultato della disavventura, superata grazie alle dolci cure della fidanzata Cecilia sempre al suo fianco e a quella dei due piccoli infermieri che sanno come tirare su il morale del provetto pattinatore.