Cecilia e Ignazio, vacanza a luci rosse: lui resta senza slip sui social | FOTO

Vacanza bollente per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Non solo perché la showgirl argentina e l'ex ciclista sono volati sotto al sole delle Maldive, ma anche per gli scatti super hot che la coppia condivide sui propri profili Instagram.

Ignazio nudo sui social

C'è una clip, in particolare, che colpisce i fan. E non potrebbe essere altrimenti. E' quello in cui Ignazio, seminudo, scherza con Cechu che le sta facendo un video. Mentre è intento a vestirsi in camera da letto, infatti, il bel 26enne resta senza slip di fronte all'obiettivo. E la fidanzata ci scherza su: "Habemus dei problemi", scrive divertita.

Le giornate di Ignazio e Cecilia alle Maldive

Le giornate alle Malvide scorrono tra tintarella, passeggiate al tramonto, romantiche cene con i piedi nella sabbia. I due alloggiano in un bungalow in mezzo al mare: dalla loro finestra la vista è quella di un panorama paradisiaco. Nel piccolo appartamento, costruito in legno, c'è anche una piscina che si affaccia in acqua. Quand'è sera, poi, è tempo di fare aperitivo in un locale vicino, con tanto di narghilè, e della deliziosa cena a base di pesce.

Le immagini parlano chiaro. La love story prosegue a gonfie vele. La coppia, legata dalla fine del 2017 (quando si incontrò nella casa del Grande Fratello Vip, sancendo così la fine della relazione di lei con Francesco Monte), è più affiatata che mai. Tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, sta pensando al matrimonio e a un figlio. Non è un caso che, in uno degli ultimi video, Cechu parla di "famiglia Rodri-Moser", facendo una dolce crasi tra i loro cognomi.