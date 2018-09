Ilaria D'Amico: "Io, Gigi e i bambini siamo una famiglia elastico"

Sempre con il trolley pronto Ilaria D'Amico e Gigi Buffon. Se fino a pochi mesi fa la coppia si divideva tra Milano e Torino, ora si aggiunge anche Parigi come nido d'amore. La giornalista Sky come può raggiunge il compagno - nuovo portiere del Psg - nella capitale francese e porta con sé il loro piccolo Leopoldo Mattia, 2 anni e mezzo.

Gli altri due figli di Buffon, invece, restano in Italia insieme al primogenito della D'Amico, Pietro, nato dalla sua precedente relazione con Rocco Attisani. "Siamo una famiglia a 'elastico' con più case - spiega a Tv Sorrisi e Canzoni - Prima il nostro asse era Milano-Torino, ora l'elastico si allarga creando il triangolo Milano-Torino-Parigi. Durante la settimana saremo noi a fare avanti e indietro e loro si sposteranno nei weekend".

Meno cambiamenti possibili, dunque, per i ragazzi. "Il più piccolo - spiega ancora la D'Amico - andando all'asilo, se anche fa qualche assenza dovuta ai nostri spostamenti non succede nulla. Gli altri tre continueranno il loro percorso scolastico in Italia".