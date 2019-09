Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: “Ecco perché nostro figlio si chiama Ian”

“Non oso desiderare neppure un grammo di fortuna in più. Ho avuto, specie nell’ultimo decennio, talmente tanti doni e talmente belli che sarebbe folle anche solo di pensare di ottenere qualcos’altro o qualcosa di diverso”: Ilaria Spada parla così della sua vita, appagata come mai in questo periodo di gioia estrema grazie al secondo figlio, Ian Maria, nato dall’amore per il marito Kim Rossi Stuart 7 anni dopo il primogenito Ettore.

L’attrice, in questo periodo nelle sale con il film ‘Tutta un’altra vita’ insieme a Enrico Brignano, al settimanale Oggi ha parlato di sé come madre, ma anche come moglie del compagno, sposato lo scorso marzo dopo ben 9 anni insieme. “L’importanza del matrimonio l’abbiamo scoperta poco a poco, con lentezza. L’amore ci è sempre parso abbastanza. Ma ammetto che è una sensazione bellissima dire ‘mio marito’”, ha ammesso Ilaria, innamorata come il primo giorno.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, perché il secondo figlio si chiama Ian

A luglio scorso Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventati genitori di un altro maschietto a cui hanno dato il nome di Ian scelto per un motivo ben preciso. “A noi piaceva Giovanni, ma volevamo qualcosa di più originale. Allora abbiamo vagliato le varianti straniere. Quella polacca e olandese - e sia detto en passant, mia suocera è olandese - è Ian, e ci è piaciuto subito. E’ corto, forte, veloce”, ha spiegato Ilaria Spada. E Ettore? Il fratello maggiore di quasi ha mostrato qualche forma di gelosia nei confronti del nuovo arrivato? “No, anche perché, essendo parecchio più grande, si sente responsabile”, le parole dell’attrice, oggi più che mai circondata dall'amore degli uomini più importanti della sua vita.