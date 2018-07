Ilary Blasi, shopping low cost: la signora Totti "pizzicata" al mercato di Sabaudia

Altro che Via Condotti e costose boutique, è low cost lo shopping di Ilary Blasi. In vacanza a Sabaudia, tradizionale "buen retiro" della famiglia Totti, la conduttrice romana è stata paparazzata mentre fa acquisti alla bancarella della località del litorale romano.

Niente griffe per la presentatrice del "Grande Fratello Vip", che, bellissima anche in versione casalinga, rovista sui banchi dell'intimo e sceglie un reggiseno color carne a basso prezzo. Poco più in là c'è anche la mamma, Daniela, che la chiama a sé invitandola a dare un'occhiata ad asciugamani e panni. Assenti invece il marito Francesco, ex calciatore ed oggi dirigente della Roma, e i figli Chanel, Cristian ed Isabel, probabilmente stesi al sole a godersi la vacanza tra tintarella e giochi in spiaggia. Una famiglia rimasta ancorata alle abitudini semplici nonostante la fama.

Gallery