Ilary Blasi, il retroscena su Belen: "Prima di Balalaika tra noi neanche una parola"

Se le voci su una presunta rivalità fra "primedonne" qualche settimana fa hanno fatto saltare i nervi a Belen Rodriguez, Ilary Blasi mostra tutt'altro savoir-faire sulla spinosa questione.

Non si può certo dire che le due protagoniste di "Balalaika" siano grandi amiche, ma nemmeno rivali come invece avevano insinuato i più maliziosi. Parola di Ilary, che al settimanale F ha spiegato come stanno davvero le cose tra lei e la collega argentina: "Prima di Balalaika ci siamo incontrate un'unica volta sul palcoscenico del Grande Fratello Vip, ma non ci siamo scambiate neanche una parola (ma un bel bacio a stampo, a favor di telecamera, ndr). Ci stiamo conoscendo adesso grazie a questo programma".

"Questa storia della rivalità e dell'antagonismo non mi interessa - ha assicurato la conduttrice - Io non mi metto mai in competizione con nessuna donna: al contrario, io sono amica delle donne, vengo da una famiglia tutta al femminile, siamo tre sorelle più mia madre. Papà era davvero in minoranza".

Niente in contrario a Belen, quindi, ma se le si chiede qual è la sua conduttrice preferita non ha dubbi: "Da bambina avrei risposto Raffaella Carrà, oggi dico Simona Ventura".