Ilary Blasi, in palestra è una forza della natura: così si allena per un fisico da urlo

Ilary Blasi è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Mamma di tre figli, ha un fisico invidiabile come testimoniano anche le ultime foto scattate dai paparazzi mentre è in vacanza tra le dune di Sabaudia insieme al marito Francesco Totti e alla prole.

Il suo segreto? Sicuramente un allenamento continuo e “tosto”, come dimostrano i video che la conduttrice Mediaset ha caricato su Instagram.

Il tutto è accompagnato dalla canzone della rock band americana Survivor “Eye of the Tiger”, dal film Rocky III con Sylvester Stallone: un brano iconico, per dare la giusta carica.

Ilary Blasi, in palestra è una forza della natura

In palestra, Ilary Blasi è una forza della natura. Corde, step, esercizi con il sacco da boxe: la signora Totti non si risparmia e i risultati si vedono.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Chissà che nel realizzare questi video non sia stata ispirata da Michelle Hunziker, che sul suo canale Youtube ha pubblicato i video con i suoi allenamenti per ottenere un lato b da urlo, ossia le famose “iron ciapet”, come le ha definite lei.