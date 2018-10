Ilary Blasi ha la parrucca? La rivelazione a "Verissimo"

Svelato il segreto di Ilary Blasi: il nuovo "bob" biondo sfoggiato per il Gf Vip in realtà è... una parrucca. Stupore in studio, a partire dalla stessa conduttrice Silvia Toffanin, amica carissima della Blasi.

Se la Blasi indossasse o meno una parrucca era stato un argomento molto discusso dai fan sui social. Ora è arrivata la conferma. La Toffanin ha lanciato un dibattito in studio prima che all’improvviso la Blasi rivelasse: “E’ una parrucca”.

Ilary Blasi porta la parrucca: ecco perché

“Finalmente sei la prima che mi fa questa domanda vis à vis, perché l’ho letta sui social ma non sapevo dove rispondere. Qui lo posso dire. Volevo farti una sorpresa, vedere la tua faccia”, ha detto ridendo Ilary Blasi all'amica.

Ma perché la decisione di raccogliere i lunghi capelli biondi e nasconderli in una parrucca? “A me piace cambiare, lo sai, però i capelli così si rovinano. In America poi si usa”.

Ma nel pubblico serpeggiava lo scetticismo e così Ilary Blasi ha lasciato lo sgabello e con fare spavaldo si è avvicinata da alcune signore per far toccare con mano quelli che oggi sappiamo essere una parrucca.