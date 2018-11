Ilary Blasi, la verità sulla parrucca al Gf Vip

Il nuovo "bob" sfoggiato più di una volta da Ilary Blasi al Grande Fratello Vip è una parrucca. Questo ormai non è più un segreto, ma ora la conduttrice rivela il perché della scelta. "Per me è un gioco - spiega a Tv Sorrisi e Canzoni - Mia nonna Marcella ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile".

Un modo originale per ricordare sua nonna, dunque, e anche molto utile: "In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Poi sono pratiche, arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via". I suoi look sono sempre tra gli argomenti più caldi del martedì, il giorno dopo la puntata del reality: "Li scelgo d'istinto - rivela - Mi aiutano due stylist, Elena e Silvia, i miei angeli custodi. A volte gli abiti piacciono, a volte no. Ma è giusto così. Anch'io, se fossi sul divano di casa per ore davanti alla tv, vorrei avere qualcosa da criticare".

Riesce a prendere con il sorriso anche le critiche Ilary, merito della sua grande autoironia ma anche della serenità che vive nella vita privata. "La felicità viene da dentro - spiega - Anche se tutto il resto aiuta, non voglio essere ipocrita o populista e negarlo. Ma ciò che conta di più è l'approccio alla vita: io la mattina mi sveglio e sono felice, a prescindere".