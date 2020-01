Ilary Blasi sul quarto figlio: “Ho finito gli ovuli! Francesco dice tante cose ma poi decido io”

Gradito ritorno di Ilary Blasi a ‘Che tempo che fa’ nella puntata di domenica 12 gennaio 2020. La showgirl, che del programma fu presenza fissa nelle edizioni del 2004 e 2005, è stata protagonista di una divertente intervista che ha spaziato dalla sua carriera fino all’inevitabile riferimento alla sua vita privata di moglie di Francesco Totti, ruolo che ha ironicamente descritto come “umiliante” per via dell’enorme popolarità dell’ex Capitano giallorosso.

“È umiliante stare con uno come Francesco Totti. Non vieni calcolata, sei inesistente. C'è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”, ha scherzato Ilary: “Ho ricevuto una chiamata poco fa: ‘Ahò, salutame Francesco!'. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente!”. Quanto alle abitudini famigliari del marito: “Se lo indirizzi, gli chiedi qualcosa, magari lo fa. Però di spontanea volontà... no”, ha aggiunto.

Ilary Blasi esclude la possibilità del quarto figlio: “Tre è il giusto compromesso”

Proprio a ‘Che tempo che fa’ Ilary Blasi annunciò di aspettare il suo primo figlio, Cristian, motivo per cui Fabio Fazio ha scherzato chiedendole se non fosse ancora quella l’occasione per l’annuncio di un quarto erede.

“Oggi annunci il quarto figlio!”, ha esclamato il conduttore; “Ho finito gli ovuli! Li ho persi!”, la battuta della signora Totti: “Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è il giusto compromesso, è anche un bel numero. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”. Più chiara di così….