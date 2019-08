Ilary Blasi “salva” un paparazzo e lo invita sullo yacht: sushi a pranzo e battute

Essere vip comporta tra gli svantaggi anche quello di essere “perseguitati” da uno stuolo di paparazzi sempre pronti a cogliere ogni momento della propria vita, privata e pubblica. Infastidisce, ma ci si fa anche l’abitudine. Un po’ come Ilary Blasi, che quando ha visto il fotografo che la seguiva in difficoltà con il gommone, lo ha soccorso e invitato a bordo del suo yacht, offrendogli anche il pranzo.

Tutta la scena è stata immortalata dalla signora Totti su Instagram. La conduttrice Mediaset ha notato il fotografo in difficoltà con il gommone, che non voleva più saperne di funzionare, e così gli ha offerto “asilo” sullo yacht . “La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa. Non sei nessuno se non ti porti il tuo paparazzo personale”, ha scherzato su Instagram Ilary Blasi, condividendo video che mostrano il fotografo, in costume da bagno, aggirarsi sulla barca.

L’inatteso ospite si è anche fermato a bordo per un pranzo a base di sushi, “vittima” sempre dei commenti ironici della padrona di casa. “Adotta anche tu un paparazzo” è stato è lo slogan scelto da Ilary Blasi a commento della giornata in compagnia del paparazzo, con tanto di foto ricordo pubblicata su Instagram.