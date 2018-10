FOTO | Ilary Blasi in versione mamma: shopping a Roma con Chanel

E' una Ilary Blasi in versione mamma, quella che il settimanale 'Chi' immortala durante un pomeriggio insieme a Cristian e Chanel. Smessi i panni di conduttrice del 'Grande Fratello Vip', la conduttrice si gode un po' di tempo libero insieme ai figli maggiori, avuti dall'ex capitano della Roma Francesco Totti.

Eccola, dunque, prima sul campo da gioco per vedere Cristian, che sogna di diventare un calciatore proprio come papà, e poi a fare shopping insieme alla donnina di casa, Chanel. Manca la terzogenita Isabel, nata due anni e mezzo fa, ma è probabile che Ilary abbia preferito lasciarla tra le braccia dei nonni, o di una babysitter, per dedicarsi a tempo pieno ai suoi ragazzi. Un dettaglio dà all'occhio più degli altri: la timoniera del 'GF Vip' non utilizza la parruca che è solita indossare durante ogni puntata del reality show.