Ilenia Pastorelli sui concorrenti del Gf 'dimenticati': "L'errore è sentirsi arrivati"

Ilenia Pastorelli è una delle 'fortunate' ad aver avuto una bella carriera dopo l'esperienza del Grande Fratello. Con alle spalle studi classici ed un percorso all'accademia di danza (aveva il sogno di diventare ballerina), è lei una delle attrici più apprezzate e richieste del momento.

La carriera di Ilenia Pastorelli

Nel 2015 è stata scelta da Gabriele Mainetti come protagonista de 'Lo chiamavano Jeeg Robot' e ha così debuttato sul grande schermo; poi, la romana è stata al fianco di Carlo Verdone in 'Benedetta Follia' e presto sarà al cinema nella nuova commedia di Massimiliano Bruno 'Non ci resta che il crimine', nei panni della pupa del gangster.

L'ex concorrente del Gf ha parlato del suo successo, inaspettato, in una lunga intervista al settimanale Oggi. Ha dichiarato di essere single, di aver fatto pace con la sua femminilità proprio attraverso il cinema e i ruoli sexy che i diversi registi le hanno affidato, fino a dire la sua su chi, uscito dal reality di Mediaset, cade presto nel dimenticatoio:

"Forse l'errore che fa chi esce dal Gf è di sentirsi subito un personaggio 'arrivato', invece è solo a un punto di partenza. Il lavoro di attrice, showgirl e conduttrice è tutt'altro e bisogna avvicinarsi a questo mondo con tanta umiltà e desiderio di imparare"

Poi, l'attrice ha anche svelato un particolare sui suoi denti, che ha scelto di ritoccare: "I denti separati mi caratterizzavano troppo, ho preferito un sorriso più normale".