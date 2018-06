"Vitalizio pignorato per errore", Cicciolina va in procura

"Vitalizio pignorato per errore", e Ilona Staller va in procura. L'ex pornostar si è presentata con il suo legale in Tribunale per sporgere una denuncia. Il motivo? Cicciolina dichiara di essere vittima di un errore che ha comportato il pignoramento del suo vitalizio. Un provvedimento scattato a causa di un debito contratto con il lussuoso condominio dove vive, sulla via Cassia, a Roma.

Il giallo sui soldi versati



Come riporta RomaToday, per l'ex stella del porno però il prelievo sarebbe ingiustificato in quanto, la somma dovuta, sarebbe già stata versata. La cifra, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ammonta a 80mila euro. Da qui il decreto ingiuntivo di pagamento avanzato dall'amministratore condominiale e la successiva iniziativa legale dell'ex pornostar. Un giallo sul quale la Procura di Roma è chiamata fare luce.

Il vitalizio



Ilona non è stata soltanto una delle più note icone del cinema porno. La sua professione di attrice è infatti stata affiancata da un'attività politica che, a partire dagli anni 80, l'ha portata a candidarsi più volte, con alterne fortune. Passata nel 1985 con il Partito Radicale, si è candidata ed è stata eletta nella X legislatura. Alle urne ben 20mila italiani premiarono la sua candidatura che arrivò dietro solo allo storico segretario Marco Pannella. Dalla successiva esperienza parlamentare è derivato il suo vitalizio.

