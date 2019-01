Uomini e donne, incidente per l'ex tronista Fabio Colloricchio

Una brutta disavventura per Fabio Colloricchio. Il 28enne di origine argentina, famoso per aver partecipato come tronista a 'Uomini e donne' nel 2015, è finito in ospedale a seguito di una brutta caduta avvenuta in montagna. L'influencer si trovava sulle piste di Cortina D'Ampezzo per trascorrere le festività natalizie.

A comunicare quanto avvenuto è stato lo stesso Fabio con una foto pubblicata tra le Instagram Stories. Nello scatto, Colloricchio si trova seduto sul lettino dell'ospedale e mostra il braccio fasciato. Non è chiara l'entità del problema, ma dalle immagini pare si tratti di un braccio rotto. "Ecco come è finita la mia avventura", scrive il malcapitato, che poco prima si era immortalato alle prese con una camminata sugli sci.