INTERVISTA | Gracia De Torres: "Il mio 2018, l'anno del matrimonio"

Sarà un anno speciale per Gracia De Torres. Lo ha capito lo scorso agosto, quando il suo Daniele Sandri l'ha guardata negli occhi e le ha chiesto di sposarlo. Un amore che abbiamo imparato a conoscere quando, nel 2015, la modella spagnola era "naufraga" sull'Isola dei Famosi, e che presto, a quattro anni dal primo bacio, sarà sugellato dal più importante dei "sì".

Ne è passato di tempo dal periodo in cui Gracia era alle prese con le peripezie di Cayo Cochinos. Tra le naufraghe più sexy approdate in Honduras, è arrivata ad un passo dal podio piazzandosi quinta tra i concorrenti dell'undicesima edizione del reality show ed oggi è una delle influencer più seguite online - il suo profilo Instagram conta più di 300mila follower ed è molto apprezzato da quanti desiderano mantenersi in forma. Allora come oggi, in studio come nella vita quotidiana, a fare il tifo per lei, l'immancabile il giocatore di pallacanestro milanese.

"Sarà un 2018 impegnativo dal punto di vista professionale" spiega Gracia a Today. La voce dall'altra parte del telefono è radiosa e gentile: "Voglio darmi da fare il più possibile. Ma ciò a cui mi sto dedicando maggiormente è il nostro matrimonio".

C'è già una data?

Mi sposo ad agosto. E in Spagna: abbiamo deciso di farlo lì perché è il luogo in cui ho la mia famiglia. Il "grande passo" era nell'aria da tempo: l'abito bianco è sempre stato un mio grande sogno.

La proposta, invece, è arrivata sei mesi fa...

La scorsa estate. E' stato un momento molto intimo ma molto bello: mi ha chiesto la mano di fronte alla mia famiglia. Non me lo sarei mai aspettata. Daniele ha sempre detto che la sua priorità era quella di diventare padre, a differenza mia che desideravo le nozze. Poi mi ha sorpresa.

Ti senti pronta a diventare mamma?

E' un mio grande desiderio. Se succedesse adesso, come tra tre mesi, come tra un anno, sarebbe una cosa bellissima. Penso che trentun'anni sia l'età giusta.

Cosa vi tiene uniti da quattro anni?

Il nostro legame va oltre l'amore: non è solo il mio ragazzo, ma anche mio amico. Tra noi non ci sono segreti. Abbiamo tante passioni in comune: viaggiamo molto, amiamo lo sport e spesso ci alleniamo insieme.

Passioni che condividi quotidianamente con i tuoi follower, su Instagram. Quali sono i tuoi prossimi progetti professionali?

Oltre a portare avanti il mio lavoro di modella, voglio concentrarmi per rendere i miei canali interessanti. Sono sempre stata negata con i social, ma sono felice di condividere i miei allenamenti con le donne e poter dare consigli su come tenrsi in forma. Partendo dal presupposto che non sono né una nutrizionista, né una personal trainer, mi piace portare online la mia esperienza personale, gli esercizi che pratico quotidianamente.

Qualche consiglio per tornare in forma dopo le feste?

Anzitutto bisogna imparare a mangiare bene, cosa che la maggior parte delle persone non sa fare e che invece è alla base di ogni allenamento: quindi è importante ridurre i carboidrati ed aggiungere frutta, proteine, verdure, bere tanto. E' fondamentale che ognuno di noi impari a conoscere il proprio fisico: in molti, ad esempio, soffrono di intolleranze alimentari e non lo sanno, e questo le porta a percepire sensazioni di gonfiore che possono essere eliminate.

Un tuo segreto?

La Yerba Mate, un'erba tipica argentina che aiuta a sudare e quindi a dimagrire: ne bevo molta, è possibile acquistarla online.

Qual è la tua routine per tenerti in forma?

Mi alleno dalle 2 alle 5 volte a settimane. Ed aggiungo a poco a poco pesi più pesanti. Da qualche tempo ho ridotto i carboidrati: mangio la pasta solo due volte a settimana. Mi alleno sia in palestra che a casa.

Allenarsi in casa può dare gli stessi benefici della sala pesi?

Assolutamente. A patto che ci si alleni con la stessa costanza. Il 95% degli esercizi che faccio in palestra possono essere replicati anche nel nostro appartamento: i pesi possono essere sostituiti con una bottiglia d'acqua, con un cesto di vestiti sporchi. L'importante è non perdere la motivazione. Il mio motto è "forza, pazienza, coraggio", tre principi che utilizzo dai tempi dell'Isola...

A proposito dell'Isola dei famosi... Un consiglio per i futuri naufraghi?

Essere se stessi premia. Dovranno avere tanta pazienza e forza mentale, perché si troveranno a sopportare tante mancanze, e, per quanto ci si possa preparare psicologicamente, non si è mai pronti.

Qual è la difficoltà maggiore?

Le persone (ride, ndr). Convivere con sconosciuti 24 ore su 24 e confrontarsi con persone profondamente diverse da noi può risultare davvero complicato.

Lo rifaresti?

In questo momento no. Non amo i reality, ho accettato l'Isola perché mi dava l'idea di un'avventura. Inoltre, penso che fare per la seconda volta un reality show significa perdere spontaneità: la prima volta sei istintivo, poi rischi di diventare più artificiale.

Il ricordo più bello?

L'incontro con mia mamma è stato davvero emozionante. Poi il momento in cui sono tornata a Playa Desnuda e ho proposto a tutti i "desnudi" di fare l'ultimo bagno insieme, prima di dividerci. E poi, senza dubbio, rivedere il mio fidanzato una volta tornata in studio.