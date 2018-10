La mamma di Silvia tuona: "Corona le buttò fuori gli scatoloni tenendo i preziosi: così voleva farla tornare"

(Nel video in alto, Silvia Provvedi e l'ombra di Fabrizio Corona)

Monica Alberti, mamma delle 'Donatella' racconta per la prima volta a 'Mattino 5' la fine della storia tra la figlia Silvia Provvedi e l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e spiega come sarebbero andate le cose.

"Fabrizio le ha buttato fuori di casa alcuni scatoloni - esordisce Monica - Ma ci tengo a dire una cosa: non gli ha buttato fuori tutte le sue cose. Gli ha buttato fuori quattro scatoloni di stracci, si è trattenuto tutti i preziosi, i quadri, un mare di roba di Silvia e anche mia trattenendosi tutti i preziosi, comprese cose mie, per farla tornare a casa. Poi l'ha chiamata e lei a quel punto gli ha detto 'Io di un uomo così non me ne faccio niente, di uno che si comporta così solo perché dopo tre anni mi voglio fare una vacanza con me amiche'. Il rapporto era già in crisi, lei aveva provato a lasciarlo tre o quattro o volte. Lui piangeva disperato, lei ogni volta si lasciava intenerire ma stavolta no".

"Stavolta non è più tornata, lo ha lasciato per telefono - prosegue - Gli ha detto 'Non ti voglio più sentire né vedere, non vali niente'. Poi lo ha bloccato ovunque. Lui ha cominciato a telefonare a tutti gli amici in comune, anche a Formentera, chiedendo 'sbloccalo è disperato'. Il suo intento era quello di farla tornare a casa. Lui non si aspettava che quella sarebbe stata la molla per cui mia figlia ha detto finalmente basta".

A stretto giro, Corona ha replicato a quanto dichiarato dalla donna: "Che ridere, hanno aperto le gabbie! #mattino5", si legge in una Instagram Story.

La storia tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

La storia tra Fabrizio e la Provvedi è durata tre anni e si è conclusa all'inzio dell'estate. Una relazione tormentata, la loro, segnata anche dalla carcerazione di lui, cominciata ad ottobre 2016 e terminata lo scorso febbraio. In quei mesi difficili, lei non ha mai fatto mancare il suo supporto al compagno e, al momento dell'uscita di galera, è stata la prima a corrergli incontro. Nelle settimane successive, però, la situazione si è complicata. E i rancori si sono moltiplicati. Due settimane fa, lui ha parlato così a Verissimo: "Non l'ho mai amata, non la considero una delle donne della mia vita".