Elena Santarelli: "Orgogliosa delle mie rughe, perché dietro c'è vita" (INTERVISTA)

Quando Elena Santarelli ti parla di "piccole rughe" e di "qualcosa nel mio corpo che prima o poi cederà", ti viene da non credere al fatto che anche una donna come lei possa vedersi difetti. Non tanto per la bellezza raggiante di un viso dagli zigomi pieni come quelli di una adolescente, né per la silhouette tonica e longilinea, quanto piuttosto per la luminosità dei suoi occhi, che le regalano la freschezza di una ragazzina. Si chiama equilibrio, o consapevolezza piena di se stessa e del proprio corpo. E non c'è 'segreto di bellezza' migliore di questo, assicura la showgirl 38enne, impegnata in questi mesi in tv con 'Italia Sì' e in libreria con 'Una mamma lo sa', il libro dedicato alla recente battaglia vinta dal figlio Giacomo contro la malattia.

Fasciata di un outftit essenziale e proprio per questo terribilmente elegante - pantalone nero, camicia bianca e tacchi che ne esaltano la corporatura slanciata - Elena arriva all'inaugurazione dell'atelier 'Ecletta' a Roma su invito dell'amica stilista Giulia Venturi, che l'ha voluta come madrina d'eccezione. E ne approfitta per dare un'occhiata alle nuove tendenze dell'autunno, prendendosi una pausa tra un impegno professionale e l'altro. Dopo uno sguardo alle vetrine, aggiunge al suo look minimal una borsa dalle fibie dorate. "Perché è un accessorio un po' rock ed in questo senso mi rappresenta", ci racconta con il fare aggraziato di chi nasconde un carattere di ferro. "Mi piace la moda, ma non indosso ciò che dettano le tendenze, bensì gli abiti che rappresentano la mia personalità".

Per Elena infatti oggi la bellezza ha a che fare con la consapevolezza. "Non deve essere perfezione - spiega - Deve essere vera, dentro e fuori, è una sorta di 'arte' che si può esercitare tutti i giorni, nella propria quotidianità". "Tra due anni faccio 40 anni e prima o poi qualcosa qualcosa cederà - prosegue parlando con una schiettezza insolita a chi fa spettacolo - Non si può puntare tutto solamente sull'apparenza, ma fare largo alla bellezza dell'anima, quella che hanno imparato a conoscere le persone a me vicine e che sta imparando ad apprezzare anche il pubblico". Ed è proprio questo che la rende orgogliosa del lavoro che svolge da due anni nel talk show in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Uno. "Marco Liorni (conduttore del programma, ndr) è andato oltre l'aspetto estetico. Ha trovato il modo di mettere in luce un altro lato di me, ha mostrato una Elena che sa parlare, che sa rispondere, una Elena pensante. E lo ringrazio di avermi voluta".

Vent'anni fa, invece, i primi passi della sua fortunata carriera, proprio nella moda e prima del grande approdo in tv. Che cosa ricorda della Elena di quegli anni? "Allora ero un po' più goffa, meno consapevole di questo corpo che ha preso più coscienza diventando donna". Ed è così che è cambiato il rapporto con lo specchio. "Non puoi pensare di nascere e morire modella. Se vuoi continuare a lavorare, la vera sfida è far pace con un cammino che ti porterà ad una vecchiaia. Non è che mi fa piacere avere qualche piccola ruga, ed anche io mi vedo cambiata, però so che dietro tutto questo c'è un percorso dietro di cui sono orgogliosa: sono cresciuta, sono diventata mamma e poi moglie". Ed è qui che la conversazione ci suggerisce come la luce negli occhi di Elena è merito dell'amore intorno. Quello del marito Bernardo Corradi, ex calciatore ed attuale commissario tecnico dell'Italia Under 16, sposato nel 2014 dopo sette anni d'amore e con cui ha costruito una delle coppie più belle dello showbiz. E dei loro adorati bambini, Giacomo, 10, e Greta, 3.

E poi c'è la costanza. La beauty routine che si fa spazio tra gli impegni di mamma, personaggio televisivo ed influencer da 1milione e mezzo di follower su Instagram. Tra esercizio fisico, allenamento fisico e cosmetica. "Mi concentro su viso, corpo e capelli, di cui mi prendo cura in due momenti della giornata. Al mattino me ne occupo dieci minuti, prima di portare i miei figli a scuola, con la pulizia del viso e i sieri adatti alla mia pelle. E poi ancora la sera, quando ho più tempo a disposizione. Prendermi del tempo per me è un ottimo modo per concludere la mia giornata".