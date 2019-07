Irene Capuano rivela: "Ho rifatto il seno, dopo due gravidanze era sparito"

Irene Capuano rivela di aver rifatto il seno. Il motivo? Dopo due gravidanze, e quindi due allattamenti, l'ex concorrente di 'Uomini e Donne' ha fatto ricorso ad un intervento di mastoplastica additiva perché, spiega, "il mio seno era completamente sparito".

Capuano, compagna dell'attore Francesco Arca (conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi), negli ultimi anni ha avuto due figli: Maria Sole, di quattro anni, e Brando Maria, un anno. "Habemus tette - ha scritto su Instagram ad operazione riuscita - Dopo due allattamenti molto molto lunghi (Maria Sole due anni e Brando Maria 10 mesi) il mio seno era completamente sparito, si era prosciugato, mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Poi, essendo molto alta e con due spalle larghe larghe, diciamo che sembravano ancora più piccole e vuote. Così dopo varie ricerche grazie a Karina Cascella (opinionista televisiva, ndr) sono venuta a conoscenza di un chirurgo pazzesco (Antonio Spagnolo, ndr)... una persona meravigliosa che mi ha ridato sorriso e abbondanza!".

L'ex corteggiatrice conclude il suo messaggio facendo un appello a quante sono intenzionato a sottoporsi allo stesso intervento. "Mi raccomando andate sempre da professionisti. E' un'operazione a tutti gli effetti, in anestesia totale, non si scherza! In soli tre giorni post operatori sono tornata a casa dai miei bambini e nel giro di una settimana avevo ripreso la mia vita normale!".