Irene Cioni è incinta: la ex velina di 'Striscia la notizia' aspetta il primo figlio

In due anni la vita di Irene Cioni è davvero cambiata: la modella e influencer, velina bionda del programma Striscia la notizia fino al 2017, è incinta del suo primo figlio e la gioia per la dolce attesa è tutta in una foto postata su Instagram. “Il mio sorriso dice tutto…Felice di condividerlo anche con voi”, ha scritto la 26enne a corredo dello scatto che la mostra splendida in costume da bagno con le prime curve della maternità. Tanti i like e i commenti da parte dei fan che ricordano con affetto la futura mamma, oggi istruttrice di yoga.

La ex velina Irene Cioni è incinta: la nuova vita dopo Striscia la notizia

Classe 1993, dopo l’esperienza a ‘Striscia la notizia’ terminata nel 2017, Irene Cioni è diventata un’istruttrice di yoga e si occupa di moda, passione che condivide con i follower grazie ai social. Per la ex Velina, da tempo fidanzata con Giacomo, un uomo molto estraneo all’ambiente dello spettacolosi tratta della prima gravidanza.