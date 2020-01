Irene Cioni è diventata mamma: fiocco rosa per la ex velina di ‘Striscia la notizia’

“Sei la cosa più bella che mi poteva capitare... Un emozione che non si può descrivere.... Benvenuta in questo mondo amore mio”: con queste parole tanto esaustive della gioia di essere diventata mamma Irene Cioni ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia, Vittoria, ritratta nella foto che accompagna la didascalia.

La 26enne che è stata la velina bionda di ‘Striscia la notizia’ fino al 2017 in coppia con Ludovica Frasca, è legata da circa tre anni al compagno Giacomo, un imprenditore nautico estraneo al mondo dello spettacolo, e aveva annunciato la gravidanza lo scorso luglio. Tanti gli auguri giunti alla neomamma da parte di numerosi fan e volti dello spettacolo, a partire dalla redazione del tg satirico fino ad Alessia Ventura, Benedetta Mazza, Costanza Caracciolo.

La ex velina Irene Cioni è mamma: la nuova vita dopo Striscia la notizia

Classe 1993, dopo l’esperienza a ‘Striscia la notizia’ terminata nel 2017, Irene Cioni è diventata un’istruttrice di yoga e si occupa di moda, passione che condivide con i follower grazie ai social. Recentemente ha rivelato che i rapporti con l’allora collega Ludovica Frasca non erano idilliaci come si poteva credere: “Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare”. Nessun motivo particolare alla base del mancato rapporto: “Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era un finzione”.