"E' rarissimo incontrare donne come te", il messaggio commosso di Barbara D'Urso per l'attrice scomparsa

Barbara D'urso ha voluto ricordare dalle pagine di Instagram Isabella Biagini, l'attrice scomparsa nella giornata di sabato 14 aprile. Isabella Biagini che da tempo viveva in un hospice era stata ospite nel salotto televisivo di Domenica Live conquistando ancora una volta il pubblico italiano. E proprio al rapporto "speciale" che si era creato tra le due donne, Barbara D'urso ha dedicato un omaggio.

Il messaggio commosso di Barbara D'Urso per Isabella Biagini

"È rarissimo nella vita incontrare donne come te: autoironiche, pungenti, intelligenti, guerriere. Sei nata artista e lo sei stata per tutta la vita. Mi chiamavi Barbarà... E dicevi che mi guardavi in tv mentre stiravi.... Ora abbraccerai la tua amatissima figlia Monica.... Buon viaggio Isabella!". Barbara D'Urso dopo aver ospitato Isabella Biagini negli studi dei suoi programmi televisivi le aveva lanciato anche un appello: "E' sparita, siamo disperati".