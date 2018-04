Salvini con la camicia bruciata: il meme impazza sui social e la Isoardi se la ride

Viva l'autoironia, ed Elisa Isoardi, dobbiamo ammetterlo, ne ha da vendere. Il post sul suo "venerdì da leoni", trascorso in casa a stirare le camicie di Matteo Salvini, ha fatto il giro del web, scatenando i commenti più velenosi ma anche i più divertenti.

In tanti hanno commentato le immagini da "casalinga disperata", e sui social non potevano mancare i meme. Il più esilarante, senza alcun dubbio, quello in cui si vede il leader leghista con la camicia bianca bruciata dal ferro da stiro. Impossibile trattenere le risate anche per la conduttrice, sua compagna da tre anni, che ha condiviso il fotomontaggio sul suo profilo Instagram.

"Adoro" ha scritto ridendo, lasciandosi scivolare addosso critiche e veleni. Fair play da first lady.