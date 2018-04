Isola, festa fino all'alba dopo la finale: le foto

All'improvviso di tutte le polemiche, le liti e le antipatie non c'era più traccia. La finale dell'Isola dei Famosi ha messo tutti d'accordo, così come la vittoria di Nino Formicola, e dopo la puntata in studio si sono aperte le danze.

Musica, drink e torta gigante per concludere in bellezza questa tredicesima edizione del reality. Una festa in grande stile, dove i naufraghi si sono potuti finalmente rilassare e lasciare andare ai bagordi dopo 12 settimane di fame, intemperie e difficoltà di ogni genere, ma ad abbandonarsi all'allegria anche Alessia Marcuzzi, che nonostante qualche difficoltà si porta a casa un'altra bella prova televisiva, a ancora Mara Venier, Daniele Bossari, Gabriele Parpiglia insieme agli altri autori del programma e a tutto lo staff.

Cambio d'abito per la padrona di casa, che ha preferito mettersi comoda per festeggiare insieme ai naufraghi, ma il party "blindato" è finito rigorosamente sui social.

LE FOTO DELLA FESTA