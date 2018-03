Isola, Alessia si confida nel cuore della notte: "Lo faccio da una vita"

Dopo 50 giorni in Honduras, Alessia Mancini si è lasciata finalmente andare e ha svelato quel lato di sé più intimo che nessuno finora conosceva sull'Isola. Sarà stata la sorpresa del marito Flavio Montrucchio a scioglierla, fatto sta che la showgirl ha deciso di togliere, almeno in parte, quella corazza da super donna indossata fin dall'inizio del reality.

Alessia si è confidata nel cuore della notte con Jonathan, con cui negli ultimi giorni ha stretto molto: "E' tutta la vita che sono forte per me e per gli altri, faccio fatica a lasciarmi andare". E quando Jonathan le ha chiesto il perché ha risposto senza pensarci: "E' un ruolo che mi sono presa. Non riesco a essere diversa da così ormai. Se sto con delle persone che non consoco a fondo faccio fatica ad aprirmi". L'Isola, però, piano piano la sta cambiando. E si vede.