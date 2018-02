Isola, il crollo di Alessia Mancini: le lacrime per il papà

Forte e determinata, sull'Isola dei Famosi Alessia Mancini è una vera leader. E' bastato poco però a far sciogliere l'ex letterina, che appena ha ascoltato le parole del papà, arrivate a sorpresa durante la diretta, è scoppiata in lacrime.

I genitori si sono lasciati quando era molto piccola, e solo da poco sono riusciti a ricostruire un rapporto sereno. "Scusami se non sono stato all'altezza, avevo poco più di vent'anni, perdonami se a causa di qualche sbaglio ti ho fatto soffrire - ha spiegato il papà a Alessia - Sono felice di vedere la donna che sei diventata, vorrei scoprissero tutti cosa si nasconde dietro quella persona forte che fai vedere".

Parole che hanno toccato il cuore di Alessia Mancini: "Al di là di tutto io lo comprendo - ha detto in lacrime - Capisco la sua giovane età e non ho mai dubitato nemmeno un minuto del suo amore per me. Da figlia speri che i tuoi genitori restino sempre insieme. Ho visto mia madre soffrire, ora li vedo più sereni e sono contenta. I miei genitori mi hanno sempre amato tantissimo e questo amore lo sento sempre, anche ora che sono adulta. E' questo che mi ha dato la forza per fare tutto ed è questo che provo a fare con i miei figli tutti i giorni".

Un momento emozionante, che si conclude con il placet della padrona di casa: "Ho due figli da due papà diversi. L'importante è che ci sia amore".