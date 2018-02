Isola, il passato difficile di Amaurys: La morte di papà, poi l'operazione di mio figlio"

"Mi sono chiuso a riccio, non riuscivo più a parlare. Finché mio cugino non mi ha aiutato a sfogarmi". Così Amaurys Perez confida per la prima volta ai compagni dell'Isola dei Famosi di aver attraversato un momento difficile alcuni anni fa. A farlo crollare la morte del padre, a cui era molto legato, e il successivo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il figlio Gabriel appena nato.

Il campione di pallanuoto condivide i suoi ricordi con le naufraghe Bianca Atzei e Alessia Mancini. "Con la perdita di mio padre mi sono chiuso. Sono tornato da Cuba a Roma per cercare di non pensarci, ma dopo appena 20 gironi è spuntato un nuovo problema: mio figlio rigurgitava il latte. E' spuntato fuori che aveva un pirolo e che doveva essere operato. I dottori mi hanno spiegato che è un problema che accomuna moltissimi bambini, ma quando si tratta di tuo figlio... vederlo così piccolo con tutti quei tubicini...".

"I miei genitori mi hanno dato tanto"

Il brutto periodo di Perez è andato avanti fino all'inizio del 2011, quando "è arrivata la chiamata dalla nazionale". Un traguardo importantissimo, vissuto però con il rimpianto di non poterlo vivere assieme all'adorato papà: "I miei genitori mi hanno dato tanto, in termini di valori umani, amore, educazione, correttezza. Me ne sono andato via di casa per far vedere loro che ce l'avevo fatta. Era come una sfida. E quando a 35 anni ho vinto il mondiale, mio padre non c'era più".

Un racconto davvero commovente, quello di Amaurys, che dimostra ancora una volta di avere un grande cuore, come comprovato dal supporto dato sempre al gruppo nelle faccende "domestiche" necessarie in Honduras. Non è un caso, infatti, che il concorrente è tra i favoriti alla vittoria del reality show...