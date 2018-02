Isola, Amaurys Perez vicino all'addio? Il crollo del pallanuotista

L'Isola degli abbandoni, è proprio il caso di dirlo. Dopo l'addio di Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick, un altro naufrago potrebbe lasciare l'Honduras.

Amaurys Perez, sempre più destabilizzato per la mancanza della famiglia, è crollato a poche ore dalla diretta di lunedì. In nomination con Franco Terlizzi e Filippo Nardi, il pallanuotista è a rischio eliminazione ma la cosa non sembra affatto preoccuparlo, anzi. "Non mi interessa come va - ha tagliato corto con i compagni d'avventura - Nella peggiore delle ipotesi comunque torno a casa dai miei figli e torno a casa felice".

Insomma Amaurys sembra attendere con ansia il risultato del televoto, e se fosse positivo per lui non è escluso che si autoelimini.