Mistero all'Isola dei Famosi, tutti dimagriti tranne Bianca Atzei

Il curioso caso di Bianca Atzei sta tenendo banco tra i telespettatori più affezionati dell'Isola dei Famosi 2018. La cantante, secondo quanto raccontato nel format "Ultime dall'Isola", sarebbe ingrassata, al contrario di quanto avvenuto per i suoi compagni d'avventura. Chi ha seguito le svariate edizioni del reality show si sarà reso conto di come, nella stragrande maggioranza dei casi, i naufraghi, alle prese con un'alimentazione ridotta al minimo indispensabile, siano dimagriti dopo poche settimane di permanenza nel programma. Non da meno sembra essere l'edizione dell'Isola dei Famosi attualmente in onda. Basta pensare a come l'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, abbia già perso 8 chili, mentre la giunonica Francesca Cipriani ne ha buttati giù ben 10.

Bianca Atzei, la cantante è ingrassata di un chilo all'Isola dei Famosi 2018

Bianca Atzei, reduce dalla sua separazione con Max Biaggi, sembra non aver affatto risentito del dimagrimento che ha invece investito gli altri nafraghi. L'Atzei, infatti, è ingrassata di un chilo, nonostante, come gli altri, abbia mangiato pesce e pugni di riso. La cantante, al momento della sua partenza per l'Honduras, pesava 41 chili. Adesso sarebbe arrivata a pesarne 42, nonostante il suo viso appaia molto più ossuto e scavato. Tuttavia, la stessa Atzei ha rivelato in diverse interviste concesse prima della sua partecipazione al reality show, di come si sia sottoposta ad un rigido programma alimentare e ad una sessione di allenamenti molto dura proprio per affrontare al meglio lo show ed acquisire massa muscolare. Che sia stato ciò ad impedirle di dimagrire?

Isola dei Famosi 2018, il peso degli altri naufraghi

Nonostante sia l'unica a non essere dimagrita, Bianca Atzei è comunque la naufraga "più leggera" dell'Isola dei Famosi 2018. La cantante, come accennato, pesa soltanto 42 chili. Davvero molto pochi se pensiamo che Francesca Cipriani è partita per l'Honduras pesando 67 chili e Nadia Rinaldi ben 84. Dopo l'Atzei, il secondo posto di più magra dell'Isola va alla nota blogger napoletana Chiara Nasti (46 chili). A seguire Cecilia Capriotti (50 chili), Paola di Benedetto (54) e Alessia Mancini (54). Tra gli uomini, molto felice di aver perso peso è sicuramente Franco Terlizzi. L'ex pugile ha dichiarato di essere molto felice di aver perso una taglia e mezzo, in modo da poter tornare a casa "più sexy" per sua moglie. Tra qualche puntata i naufraghi si confronteranno con lo specchio ed allora, immaginiamo, che ne vedremo davvero delle belle.