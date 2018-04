Isola, Bianca in un mare di lacrime: “Non sono adatta per questo posto”. Poi la sorpresa

Un fiume di lacrime ha sgorgato copioso dagli occhi di Bianca Atzei, in totale crisi per gli attacchi ricevuti dai compagni e per l’amara consapevolezza di aver scoperto che l’Isola dei Famosi non era il posto che credeva.

“Non sono adatta per questo posto” ha detto ad Alessia Marcuzzi: “Volevo affrontare degli ostacoli per un motivo personale ma ho sbagliato. Tutto questo mi crea malessere”.

Dopo un lungo dialogo con la conduttrice, l’intervento di Mara Venier: "L'Isola è anche questa, Bianca. Basta! Non voglio più vederti così”. Tirato in ballo dalla naufraga (“Pensavo di piacere a Filippo”), Nardi l’ha zittita: “Il tuo è un pianto strategico”.

Finita la discussione, per Bianca la più bella delle sorprese: l’incontro con il padre al quale tempo fa aveva scritto una lettera e che finalmente ha potuto abbracciare a lungo.

Di seguito lo sfogo di Bianca