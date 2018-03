Isola, pesca pericolosa per Amaurys: faccia a faccia con un barracuda

"Non mi vergogno di dire che ho provato paura in quello che è il mio habitat: l'acqua". Amaurys Perez, concorrente dell'Isola dei Famosi, è ancora scosso quando, chiamato in Confessionale dopo una pesca, racconta di essersi imbattuto in un barracuda, predatore marino delle acqua tropicali.

Il campione di pallanuoto era alle prese con un'immersione in cerca di cibo, quando ha visto l'animale avvicinarsi. "Ho visto una bestia davanti a me - spiega - In poche parole era un barracuda. L'unica cosa che avevo per difendermi era un rametto così piccolo con una punta". E precisa: "Era la prima volta che pescavo senza un coltello. Per fortuna non mi ha morso".

L'episodio è stato ripreso dalle telecamere del reality show. Nella clip mandata in onda, si vede infatti Amaurys intento a pescare, quando all'improvviso da dietro una roccia sbuca il pesce. Inutuile agitare un ramoscello nel tentativo di allontanarlo: lo sportivo è dovuto uscire dall'acqua per scampare il pericolo.

"Appena sono tornato in spiaggia ho cambiato il pannolino", scherza.