Isola, Amaurys ha un momento di sconforto

"Mi mancano da morire i miei figli. Prima di partire, avevo sottovalutato questa situazione". Così Amaurys Perez si lascia andare a un momento di sconforto con Marco Ferri sull'Isola dei Famosi. L'ex pallanuotista confessa di vivere con forte nostalgia di casa il percorso in Honduras. E' inevitabile: dopo tre settimane, ogni mancanza comincia a farsi sentire.

La famiglia di Amaurys, infatti, è molto unita. Da 10 anni è sposato con Angela. I due si sono conosciuti su una pista da ballo nella città di Cosenza e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno dato alla luce tre figli, ovvero Gabriel, Christian e Daisy. "Non mi interessa come va la nomination - aggiunge con Marco - Nella peggiore delle ipotesi comunque torno a casa dai miei figli e torno a casa felice".