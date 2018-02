Isola, Marco e Jonathan sempre più vicini. Paola: "Non starebbero male insieme"

A tre settimane dall'inizio dell'Isola dei Famosi, cominciano a delinearsi le prime simpatie (ed antipatie) tra i naufraghi. Tra i concorrenti che hanno legato maggiormente ci sono senza dubbio Alessia Mancini e Bianca Atzei, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, e negli ultimi giorni sembra stia fiorendo una forte complicità tra Marco Ferri e Jonathan Kashanian. Tra i due chiacchiere, confidenze, sintonia. Tanto che la stessa Paola azzarda: "Non starebbero male insieme".

Marco e Jonathan trascorrono molto tempo insieme. Qualche giorno fa, ad esempio, sono andati a caccia di paguri. E gli altri naufraghi hanno ironizzato sulla possibilità che potrebbe nascere un'intesa. "Jonathan vestito da Alì Babà e Marco con i pantaloncini fucsia, ce li vedi?", ha domandato Filippo a Paola, guardandoli da lontano. Lei, a sorpresa, si è pronunciata in modo piuttosto serio sull'argomento: "Sarei felice… Non starebbero male insieme".

Il giorno dopo Ferri e Kashanian si sono concessi invece una lezione di Yoga. Appena prima di iniziare, il primo ha invitato l'amico a ringraziare per la giornata in arrivo. "Ma di solito non si ringrazia alla fine della lezione?", gli ha chiesto l'altro, aggiungendo “Ringraziare per questo tempo?!”. Ferri lo ha esortato a trovare comunque il lato positivo: “Ma certo, è un tempo perfetto per fare una chiacchierata in spiaggia, su una stuoia".

Chiamato successivamente in 'Confessionale', l'ex inviato di 'Verissimo' ha così parlato del compagno di gioco: "Mi ha fatto ridere, può essere un motivo valido per aver voglia di averlo vicino tutta l’avventura. Qui ti attacchi a delle piccole cose, che poi non sono tanto piccole..."