Isola, la mamma di Bianca irrompe in diretta: "So cosa hai subìto in ospedale, non farti sotterrare"

E' il grido di una mamma innamorata, quello che irrompe nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Nel pieno della diretta, di fronte alla figlia Bianca Atzei in difficoltà, la madre chiede un microfono e le grida tutto il suo sostegno. Uno sfogo che arriva dopo settimane pesanti, in cui la cantante è stata accusata di avere poca personalità e di essere letteralmente "subordinata" alla showgirl Alessia Mancini.

"Non voglio più vedere nessuno che ti sotterra così", urla la donna, seduta tra il pubblico in studio, chiedendo a gran voce un gelato. Secondo lei, infatti, le critiche mosse a Bianca sono infondate. "So io quello che hai subito in ospedale", aggiunge, probabilmente in riferimento all'intervento al cuore subito al San Raffaele di Milano due anni fa.

"Conosco ogni tuo sguardo", spiega ancora. "Pensa a te stessa figlia mia, non agli altri". Bianca scoppia in lacrime: "Mamma, mi faccio troppe pippe mentali". A sostentere l'artista sarda arriva poi Daniele Bossari: "Forza Bianca, facci sentire come canti".