Isola, prima notte insieme per Marco e Jonathan. Ferri: “Con lui mi sento a mio agio”

Prima notte insieme per Marco Ferri e Jonathan Kashanian sulla ‘Isla Bonita’. L’ex calciatore e l’esperto di moda si godono la vita sull’isola dei comfort tra caffè, sorrisi e chiacchiere. E sono sempre più complici. Tanto che, sui social, c’è già chi spera nel più lieto dei finali.

Martedì sera, infatti, Marco ha deciso di portare con sé il compagno perché è la persona con cui ha più legato in Honduras: “Ho scelto Jonathan perché è il mio compagno di avventura numero uno, la persona con cui mi sento di confidarmi, con la quale quando dormo vicino mi sento più a mio agio”. Jonathan ricambia l’affetto: “Comunque secondo em andremo d’accordo in vacanza”, gli dice appena approdati. E aggiunge: “Ci piace fare le stesse cose, con gli stessi ritmi”.

Sul web è tifo per la ‘ship’. “Jonathan sotto un treno per Ferri”, scrive qualcuno. “Jonathan sta esaudendo il nostro sogno: una notte su un'isola deserta con uno gnocco come Marco Ferri”, scrive qualcun altro. Non solo. Anche Paola Di Benedetto, tempo fa, aveva detto degli amici: "Non starebbero male insieme"