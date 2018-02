Isola dei famosi: arriva il messaggio “in codice” di Stefano De Martino

Stefano De Martino non trascura i suoi fan e anche dall’Honduras continua a coltivare il legame, ormai indissolubile, che ha stretto con i follower. L’ex ballerino di Amici, inviato di Alessia Marcuzzi in questa chiacchieratissima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, ha affidato ancora una volta ai social le sue parole.

Il canna-gate che imbarazza l'Isola dei famosi

Nei giorni scorsi, sarebbe finito anche il nome di Stefano De Martino nel caso del “canna-gate”: lo scandalo che sta tenendo banco da diverse settimane e che riguarda le accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Stando a quanto riportato dall’ex pornodiva, Monte sarebbe reo di aver fumato marijuana prima di iniziare il reality. L'ex marito di Belen Rodriguez avrebbe però telefonato Alessia Marcuzzi e le avrebbe spiegato la sua estraneità ai fatti.

"Chiudi i tuoi occhi"

Intanto sulla sua pagina Instagram viene pubblicata una foto, in bianco e in nero: lui mostra il palmo della mano mentre il suo sguardo traspare tra le dita. Ad accompagnare la foto una didascalia in lingua inglese: "Close your eyes, now just breathe". A chi è rivolta questa frase? A qualcuna rimasta in Italia?