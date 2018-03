Isola, Alessia Mancini scoppia in lacrime parlando dei figli

“Non vorrei mai che mi vedessero piangere, ma anche la mamma ha dei momenti di fragilità”. Alessia Mancini, 39 anni, ‘naufragata’ un mese e mezzo fa sull’ "Isola dei Famosi", comincia a sentire la mancanza dei figli Mya e Orlando, avuti dal marito Flavio Montrucchio, 42.

Dopo aver saputo che il programma di Canale 5 durerà una settimana in più, infatti, Alessia cede ad un momento di sconforto: “Ho pensato che i tempi potrebbero allungarsi - dice in Confessionale - e, nel caso io restassi qui, sarei più nostalgica dei miei figli e della mia famiglia”. A consolarla arriva Bianca Atzei, la concorrente con cui ha legato maggiormente durante l’esperienza in Honduras.

Immaginiamo che la nostalgia sia molta anche da parte del marito, rimasto in Italia. Questo, infatti, il messaggio scritto sui social da Flavio subito dopo la partenza della sua ‘metà’: “Vederla partire è stata la cosa più dolorosa che mi sia capitata. Ma io e i bambini facciamo il tifo. Ti aspettiamo per continuare insieme”.

Quella della Mancini, infatti, è una delle famiglie più belle ed unite del mondo dello spettacolo. Il matrimonio con l'ex gieffino e conduttore è arrivato nel 2003. Da allora l’inizio di una storia vissuta sempre al riparo dai riflettori e mai venata dai pettegolezzi di una crisi di coppia.