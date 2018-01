Isola dei Famosi, Alessia Mancini si prepara alla partenza per l'Honduras

Manca poco al debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast ufficiale è ormai stato svelato, dai naufraghi agli opinionisti presenti in studio, e il programma condotto da Alessia Marcuzzi si prepara a scaldare i motori con un po’ di timore per la possibilità che ancora una volta le condizioni meteorologiche avverse possano ostacolare la messa in onda della prima puntata, soprattutto considerando il recente terremoto nel Mar dei Caraibi.

Tra le naufraghe che approderanno in Honduras c’è Alessia Mancini, l’ex velina di “Striscia la Notizia” nonché attuale moglie di Flavio Montrucchio che, stando a quanto appare sui social, sembra esser pronta ad affrontare con la giusta carica ed energia questa nuova esperienza televisiva.

In un video postato su Instagram che la ritrae in tenuta sportiva insieme al marito, la showgirl scherza sul suo allenamento fisico in vista dell’imminente partenza, decisa a tenersi in forma e allenare i muscoli per le prove che la aspetteranno.

La Mancini sembra avere lo spirito di chi è pronto per dare del filo da torcere agli altri concorrenti. Riuscirà nel suo intento? Ai posteri l’ardua sentenza.