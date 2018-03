Isla Bonita, Amaurys vero cavaliere: il gesto galante per Alessia

Amaurys e Alessia si godono il loro soggiorno di lusso sull’Isla Bonita, luogo premio attribuito al naufrago per essersi qualificato il mejor nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi.

Il campione di pallanuoto ha voluto condividere con la sua grande amica il relax offerto dal posto in cui cibo e comfort la fanno da padrone: “Mi viene da piangere. L’isola ti insegna a valorizzare di più le cose che hai. Questo è il regalo più bello” commenta commosso Amaurys che per la sua compagna di avventura ha rinunciato al letto per dormire per terra dimostrando grande rispetto, educazione e galanteria.