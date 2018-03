Isola dei Famosi, basta ‘canna-gate’. Gli ex naufraghi: "Abbiamo il divieto di parlarne"

Se ne è parlato tanto, tantissimo, nel corso di questi due mesi, ma ora sulla faccenda ‘canna-gate’ esplosa sull’Isola dei Famosi l’intenzione è quella di far calare l’oblio.

Dopo che il dibattito sulla presunta droga consumata in Honduras da alcuni concorrenti è stato sviscerato quasi ogni giorno nei diversi appuntamenti televisivi di Canale 5, le trasmissioni in questioni hanno optato per non discuterne più, decisione questa che è stata argomentata da Eva Henger, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi nel salotto del programma web 'Casa Signorini'.

I tre ex naufraghi hanno svelato di aver ricevuto una telefonata con cui gli è stato proibito di parlare ancora dell’argomento. "Lo sai anche tu, Alfonso, da un giorno all'altro ci è arrivata…" , mimando il gesto di una telefonata. "C'è stato un divieto", ha affermato la Capriotti.

“E’ vero, non possiamo più parlarne” ha confermato Eva Henger che, come i suoi compagni di avventura, ha affermato di non conoscere i motivi della decisione.

In effetti, andando a ritroso nelle varie puntate del reality di Canale 5, l’attenzione sullo spinoso argomento è andata via via scemando dopo la furiosa reazione di Alessia Marcuzzi che aveva puntato il dito contro Eva Henger, accusatrice di Francesco Monte, e anche la ‘macchina della verità’ utilizzata da Barbara d’Urso nelle sue domeniche pomeridiane sembra proprio sia stata accantonata rispetto alla scoperta di eventuali scheletri nascosti.

Insomma, così com’è nato, così si placherà lo scandalo che per settimane è stato il caso mediatico del momento, sempre che ‘Striscia la notizia’ non prosegua le sue indagini.

Qui, dal minuto 17.50, le parole degli ex naufraghi.